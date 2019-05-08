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08.05.2019 18:45
Рубрика: В мире

Спикер Нацсовета Словакии обещал бороться за сближение России и Европы

Текст: Татьяна Замахина

В Госдуме прошла встреча спикера нижней палаты парламента РФ Вячеслава Володина и председателя Национального совета Словацкой Республики Андрея Данко, который прибыл в РФ на Парад Победы 9 мая.

Фото: РИА Новости
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Данко приехал в Москву по приглашению Володина. В Параде он примет участие в качестве почетного гостя. По итогам встречи словацкий спикер заверил, что всегда будет бороться за сближение ЕС и РФ, а также за отмену санкций против России. "Это большая глупость", - сказал Данко, имея в виду такого рода ограничения.

Говоря об участии в мероприятиях 9 мая, Данко рассказал, что "в уважении склонит голову" перед героизмом советского народа.

- Надеюсь, что этим мы проявим наше отношение к вашей великой исторической Победе… Без ваших отцов, без ваших матерей, дедов и прадедов мы не могли бы сегодня свободно жить, - сказал спикер.

Уважительное отношение Словакии к памяти о советских солдатах, освободивших страну от фашистских захватчиков, очень важно для отношений двух стран, отметил, в свою очередь, Вячеслав Володин.

- То, что в Словакии чтут память о наших дедах, о советском солдате, что это очень важно для граждан Словакии, конечно, не только не может нас не тронуть, но это и укрепляет наши отношения, - заявил председатель ГД, подчеркнув, что победа над фашизмом объединяет страны. Спикер напомнил, что при освобождении Словакии погибли 63 тысячи советских бойцов. "История и подвиг наших солдат обязывают нас ко многому", - резюмировал он.

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