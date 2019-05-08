Федеральный список экстремистских материалов

"На территории Российской Федерации запрещаются распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях распространения. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, производство, хранение или распространение экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой ответственность".

(Ст. 13 Федерального закона N 114-ФЗ от 27 июня 2002 года "О противодействии экстремистской деятельности" с изменениями на 29 апреля 2008 года).

4874. Аудиозапись и ее тексты под названием "Зох "Сталинград" 2018 - Частушки. Русские, "черносотенные", продолжительностью 2 минуты 01 секунда, начинающаяся словами: "Что ты смотришь ..." и заканчивающаяся словами: "...за крамольные стишки, за частушечки!", размещенная в сети "Интернет" (решение Заволжского районного суда г. Ярославля от 04.02.2019);

4875. Печатный материал - книга Маслова Л.И. "Откровения людям нового века. Толкование откровений" Книга V (2008 г.), Москва, 2014, на 272 стр. (решение Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 24.10.2018 и апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Башкортостан от 12.02.2019);

4876. Печатный материал - книга Маслова Л.И. "Откровения людям нового века. Толкование откровений" Книга VI (2009 г.), Москва, 2014, на 256 стр. (решение Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 24.10.2018 и апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Башкортостан от 12.02.2019);

4877. Печатный материал - книга Маслова Л.И. "Откровения людям нового века. Толкование откровений" Книга VII (2010 г.), Москва, 2014, на 256 стр. (решение Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 24.10.2018 и апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Башкортостан от 12.02.2019);

4878. Печатный материал - книга Маслова Л.И. "Откровения людям нового века. Толкование откровений" Книга VIII (2011 г.), Москва, 2014, на 256 стр. (решение Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 24.10.2018 и апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Башкортостан от 12.02.2019);

4879. Печатный материал - книга Маслова Л.И. "Откровения людям нового века. Толкование откровений" Книга IX (2012 г.), Москва, 2014, на 240 стр. (решение Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 24.10.2018 и апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Башкортостан от 12.02.2019);

4880. Печатный материал - книга Маслова Л.И. "Откровения людям нового века. Толкование откровений" Книга X (2013 г.), Москва, 2014, на 288 стр. (решение Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 24.10.2018 и апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Башкортостан от 12.02.2019);

4881. Печатный материал - книга Маслова Л.И. "Откровения людям нового века. Толкование откровений" Книга XI (2014 г.), Москва, 2015, на 320 стр. (решение Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 24.10.2018 и апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Башкортостан от 12.02.2019);

4882. Печатный материал - книга Маслова Л.И. "Откровения людям нового века. Толкование откровений" Книга XII (2015 г.), Москва, 2015, на 320 стр. (решение Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 24.10.2018 и апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Башкортостан от 12.02.2019);

4883. Видеоматериал Бачаева С.М. с наименованием "Иброхим Абу аль Баро насиха Братьям" на чеченском языке общей продолжительностью 6 минут 53 секунды, который начинается со слов "Ваша Ибрах1им, цхьа ши -кхо дош алахь..." ("Ибрагим, брат скажешь пару слов..." и заканчивается - "Х1окха т1ехь чекхдоккха ас, кхин ала х1ума дац, амма дийцам шорт ду.." ("Больше нечего сказать, хотя можно говорить об этом часами, но на этом закончу....") (решение Веденского районного суда Чеченской Республики от 25.12.2018);

4884. Книга Бычкова Романа "Рыцари Апокалипсиса". - М.: "Самотека", МИД "Осознание", 2017.- 336 с., за исключением Библии, Корана, Танара или Ганджура, их содержания и цитат из них (решение Ленинского районного суда г. Чебоксары от 21.02.2019);

4885. Видеозапись "Самая страшная правда, которую скрывают евреи - А.Шляхов!", продолжительностью 14 минут 55 секунд, начинающийся со слов: "Видите, какое количество материалов о том, как евреи", заканчивающийся словами "когда дети бросаются в огонь в качестве жертвы" (решение Ленинского районного суда г. Воронежа от 12.12.2018).

Исключение из федерального списка экстремистских материалов сведениий об информационном материале

4541. Видеоматериал "Адольф Гитлер.Альбом N 2" под музыку Коловрат" размещенный в сети Интернет на сайте http://vk.com/videos169482104?q=Aдoльф% 20Гитлер.%20Альбом%20N§ion=s earch (решение Советского районного суда г. Орла от 17.03.2015).

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