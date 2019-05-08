США направят к берегам Венесуэлы военный госпитальный корабль

В связи с кризисом в Венесуэле Вашингтон решил направить в регион госпитальный корабль американских ВМС. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс.

По распоряжению главы Белого дома Дональда Трампа, в июне корабль Comfort будет направлен в регион Карибского моря, Центральной и Южной Америки. Плавучий госпиталь будет "предоставлять медицинскую помощь нуждающимся", - цитирует Пенса РИА Новости.

В прошлом году этот военный госпитальный корабль уже побывал в странах региона, где оказывал медицинскую помощь венесуэльским беженцам. Comfort тогда посетил порты Колумбии, Перу, Эквадора и Гондураса, пишет ТАСС.

Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что его страна готова к самым разным сценариям развития событий, в том числе и к вторжению США. "Если США предпочтут военный путь, мы готовы сопротивляться - у нас есть армия, полиция, наш народ, и мы готовы уничтожить любую армию, какой бы мощной она ни была", - подчеркнул глава МИД.