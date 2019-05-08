США с 10 мая повышают пошлины на китайские товары до 25%

Соединенные Штаты с 10 мая поднимают пошлины на китайские товары суммой 200 миллиардов долларов с 10 до 25 процентов. Об этом сообщает Федеральный реестр США.

"Ставка дополнительных пошлин 10 мая 2019 года увеличится до 25% в отношении продуктов, охватываемых действием сентября 2018 года", - говорится в сообщении Федерального реестра, выдержку из которого приводит РИА Новости.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявлял, что с пятницы до 25 процентов будут повышены пошлины на ряд китайских товаров. Он также не исключил введения дополнительных тарифных ограничений на другие товары, произведенные в КНР.