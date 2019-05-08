США сняли санкции с венесуэльского генерала-предателя

США приняли решение снять санкции с генерала Мануэля Кристофера Фигеры, который поддержал американского ставленника, оппозиционера Хуана Гуайдо.

По словам вице-президента США Майка Пенса, с военного снимают санкции за его поддержку оппозиции и "действия в поддержку демократии" в Венесуэле. Пенс настаивал на том, что США готовы снять ограничительные меры со всех, кто выступит против законно избранных властей Боливарианской Республики.

Ранее в ходе визита в Колумбию вице-президент США призывал к свержению законно избранного президента Николаса Мадуро, обещал венесуэльским военным некие выгоды в случае перехода на сторону оппозиции.