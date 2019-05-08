США ввели санкции в отношении металлургической отрасли Ирана

Дональд Трамп подписал указ о санкциях в отношении добычи и производства металлов в Иране, передает РИА Новости.

"Данным указом предпринимаются шаги, направленные на то, чтобы лишить Ирана доходов, в том числе от экспорта железа, стали, алюминия и меди, которые можно было бы использовать для финансирования и поддержки распространения оружия массового уничтожения, террористических группировок и сетей, региональной агрессии и военной экспансии", - так пояснил глава Белого дома свое решение.

В "черный список" Вашингтона попали производителей и собственников производства металлов в этой стране, так и против тех, кто торгует металлами из Ирана. Теперь их активы в юрисдикции США могут быть блокированы по решению американского министерства финансов.