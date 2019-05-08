Стало известно число живых участников Великой Отечественной войны

На начало апреля в России проживали 75 495 инвалидов и непосредственных участников Великой Отечественной войны, а также работников на объектах противовоздушной обороны. Вместе с лицами, приравненными к ветеранам и инвалидам ВОВ, а также тружениками тыла и узниками фашизма, таковых в стране насчитывается почти 1,28 миллиона человек.

Об этом сообщил Минтруд со ссылкой на данные Пенсионного фонда России. Из них следует, что больше всего в живых осталось тружеников тыла - более 760 тысяч человек, меньше всего - бывших совершеннолетних узников фашизма (144 человека). Также среди приравненных к инвалидам и ветеранам ВОВ - жители блокадного Ленинграда (около 96 тысяч человек), несовершеннолетние узники фашизма (почти 104 тысячи) и вдовы инвалидов и участников ВОВ (240 тысяч).

В среднем выплаты участникам ВОВ и приравненным к ним людям составляют 43,5 тысячи рублей в месяц, что почти в пять раз больше прожиточного минимума пенсионера. В регионах, по данным Минтруда, работают волонтеры, которые помогают ветеранам покупать продукты и лекарства, убирать квартиру, а зимой – еще и снег. Также они помогают в уборке ветеранских организаций, сами занимаются проведением тематических мероприятий и сопровождают ветеранов в дороге.