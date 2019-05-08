Студенты из РФ встретились в Римской синагоге с узниками концлагерей

- Русские меня спасли в Биркенау в 1945-м. Они дали мне новую жизнь, - синьор Сами Могиано, друг известного писателя-антифашиста Примо Леви, узника Освенцима, которому в этом году исполнилось бы 100 лет, приветствовал сегодня в Римской синагоге 800 студентов из России, слушателей факультативов иудейской религиозной традиции.

Поездка в Италию, воспоминание о Второй мировой войне и трагедии Холокоста, завершает их учебу в России на религиозных факультативах.

- Мы привыкли думать за долгие годы, что Россия очень далекая и "малообщительная" страна. - сказал, приветствуя студентов из России, главный раввин Рима, господин Ди Сегни, - но мир изменился: мы все общаемся и благодаря общению становимся ближе. Мы получили от вас урок дружбы, братства.

Среди приветствовавших гостей из России был и отец главного раввина России Берла Лазара, раввин Милана.

- Я родился недалеко отсюда, поэтому буду говорить на итальянском, а вы заодно проверите, знаю я итальянский или нет, - с шутки начал свое приветствие собравшихся в Римской синагоге еврейских студентов из России главный раввин России Берл Лазар. - В этот день не надо много разговаривать о Катастрофе, - сказал на итальянском Берл Лазар, - попробуем дать другое послание. Завтра 9 мая, День Победы, и мы хотим научиться у прошлого одному важному уроку: мы выиграли не только 75 лет назад, мы побеждаем каждый год и каждый день.

Фото: Елена Яковлева/ РГ

Он напомнил собравшимся о том, что "мы должны помогать всем, кто пережил Холокост": его собственная семья смогла пережить войну и не погибнуть. А исторически большая итальянская еврейская община сегодня, по мнению Берла Лазара, это хороший ответ обостряющемуся антисемитизму в Европе.

Вспоминая свидетельства Примо Леви и его знаменитую книгу-исследование Холокоста "Человек ли это?" (книга переведена на русский, Михаил Швыдкой написал к ней предисловие), руководитель департамента общественных связей ФЕОР Борух Горин вспомнил, что Леви вернул к жизни итальянец Лоренцо, поделившийся с ним в концлагере хлебом. Этот протянутый ему хлеб стал причиной того, что Леви выжил. И речь тут не столько о физическом, сколько о моральном выживании. Тот, кто протягивает тебе кусок хлеба, подтверждает, что он остается человеком в нечеловеческих условиях. А значит человеком чувствуешь себя и ты. Это "подтверждение человека" - в тебе самом и в другом, может быть, важнее хлеба.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конде, приветствуя студентов из России, говорил о важности межкультурных мостов, вспомнил Легенду об инквизиторе из "Братьев Карамазовых" и подчеркнул, что европейская идентичность невозможна без еврейской культуры.