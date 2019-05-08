Суд Венесуэлы обвинил оппозиционных депутатов в предательстве родины

В Венесуэле семь оппозиционных депутатов были лишены парламентского иммунитета. Теперь их будут судить за предполагаемое участие в военном перевороте.

Ранее национальное учредительное собрание одобрило такое решение, затем верховный суд Венесуэлы снял иммунитет с депутатов и открыл расследование против них. Оппозиционные парламентарии обвиняются в предательстве родины, заговорах, подстрекательстве к восстанию и неповиновению законам, гражданском восстании, пишет РИА Новости. Главы национальной ассамблеи Хуана Гуаидо, который незаконно объявил себя президентом страны, среди подозреваемых нет.

Напомним, 30 апреля оппозиция в Венесуэле предприняла новую попытку совершить переворот. Хуан Гуайдо в очередной раз заявил о начале финальной фазы "Операции свобода", а небольшая группа людей, одетых в военную форму, заблокировала дорогу неподалеку от военной базы в Каракасе. Законные власти провели операцию по обезвреживанию этой группы, а президент Николас Мадуро распорядился начать расследование.