Те, кто брал Берлин: 70 лет назад был открыт "Воин-освободитель" (видео)

70 лет назад, 8 мая 1949 года, в берлинском Трептов-парке открылся мемориал "Воин-освободитель". Он стал символом победы в Великой Отечественной войне и освобождения Европы от фашистов.

На территории мемориала захоронено около 7000 советских солдат, погибших при штурме Берлина. 12-метровый бронзовый солдат держит в руках спасенного ребенка. На такой сюжет скульптора Евгения Вучетича вдохновил реальный подвиг - в ходе штурма уроженец Кемеровской области Николай Масалов спас немецкую девочку.

"Воин-освободитель" - часть скульптурного триптиха, состоящего также из мемориалов "Тыл - фронту!" в Магнитогорске и "Родина-мать зовет!" в Волгограде. Подразумевается, что выкованный на Урале меч поднимает над головой Родина-мать, отражая напор врага, а Воин-освободитель победно опускает оружие уже в Берлине. Подробнее о самом большом памятнике советским солдатам, расположенном за пределами стран бывшего СССР, - в нашем видео.