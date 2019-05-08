У Minecraft юбилей - теперь игру можно бесплатно запустить в браузере

Minecraft - игра-феномен, созданная силами практически одного программиста Маркуса Перссона, отмечает в этом году свой десятилетний юбилей. Студия Mojang, занимающаяся дальнейшей разработкой и поддержкой интерактивной песочницы, решила сделать по этому случаю подарок для самых преданных фанатов.

В открытый доступ выложена первая играбельная версия "симулятора шахтера" с индексом 0.0.23a_01. Желающие узнать, с чего начиналась игра, на которой в итоге выросло целое поколение, могут запустить ее совершенно бесплатно в окне своего браузера по этой ссылке.

Небольшая IT-поделка, представляющая собой скорее концепт, нежели игру, в результате обзавелась множеством версий на различных платформах, развивалась и стала одной из самых "денежных" игр в истории - к концу 2018 года было продано более 154 миллионов копий.