У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

У Minecraft юбилей - теперь игру можно бесплатно запустить в браузере

08.05.2019,  
15:50
Текст:  Богдан Бобров
Фото: Сайт Minecraft Фото: Сайт Minecraft
Фото: Сайт Minecraft

Minecraft - игра-феномен, созданная силами практически одного программиста Маркуса Перссона, отмечает в этом году свой десятилетний юбилей. Студия Mojang, занимающаяся дальнейшей разработкой и поддержкой интерактивной песочницы, решила сделать по этому случаю подарок для самых преданных фанатов.

В открытый доступ выложена первая играбельная версия "симулятора шахтера" с индексом 0.0.23a_01. Желающие узнать, с чего начиналась игра, на которой в итоге выросло целое поколение, могут запустить ее совершенно бесплатно в окне своего браузера по этой ссылке.

Apex Legends выпустят на мобильниках. Вот что об этом известно
Microsoft планирует отправить Minecraft в VR

Небольшая IT-поделка, представляющая собой скорее концепт, нежели игру, в результате обзавелась множеством версий на различных платформах, развивалась и стала одной из самых "денежных" игр в истории - к концу 2018 года было продано более 154 миллионов копий.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
игры
Фото: Принтскрин с YouTube
Google официально представила недорогие смартфоны Pixel 3A и Pixel 3A XL 15:59
В Sony рассказали, когда ждать PlayStation 5 27.04.2019
Minecraft
Фото: android-developers.googleblog.com
Google показала новый Android Q. Как установить его на смартфон 15:37
Minecraft доказал вред алкоголя для подростков 28.01.2016
LEGO выпустила аналог Minecraft 02.06.2015