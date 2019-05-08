Украинский эксперт предложил установить на границе с РФ ядерные мины

Украина имеет полное право установить ядерные мины на границе с Россией для сдерживания "полномасштабной агрессии", заявил военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий в эфире телеканала ObozTV.

Специалист считает, что даже при условии того, что Украина формально не вышла из "Будапештского меморандума", ничто не запрещает Киеву разрабатывать как тактическое ядерное оружие, так и средства его доставки.

В этой связи одним из средств сдерживания "российской агрессии" могут стать ядерно-минные заграждения, которые, как утверждает Козий, использовались во время "холодной войны" в Германии для сдерживания возможного наступления СССР.