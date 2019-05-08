В Госдуме ответили на призыв Помпео блокировать "Северный поток-2"

Он добавил, что подобные выпады не первичны и уже никого не удивляют. Последнее слово в этом вопросе остается за Европой.

"Мне кажется, это десятое, если не сто десятое заявление американской стороны о том, что они против "Северного потока - 2". Но все понимают, что это консорциум компаний различных стран, которые строят трубопроводную систему для жителей и промышленности Европы", - отметил он.

Ананских добавил, что эти заявления американской стороны являются не экономическими, а политическими. Они направлены лишь на то, чтобы навязать Европе сбыт своего сжиженного газа.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео во время лекции в Лондоне, заявил, что Америка должна помешать России продолжить строительство газопровода. По его словам, "Северный поток - 2" является для Москвы рычагом давления на Евросоюз.