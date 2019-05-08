В Харькове хотят вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова

Жители Харькова обсуждают возможность возвращения проспекту Петра Григоренко и станции метро "Дворец спорта" прежнего имени маршала Георгия Жукова, передает "Интерфакс". Мэр города Геннадий Кернес призвал харьковчан поддержать опубликованную на сайте горсовета электронную петицию по этому вопросу.

"Спросите тех немногих ветеранов - кого они называли маршалом Победы? И, конечно же, его заслуги в разгроме фашизма переоценить невозможно", - написал Кернес на своей странице в Facebook.

Петиция пока набрала 465 голосов из необходимых 5 тысяч. Также мэр высказался за демонтаж установленной на площади Свободы волонтерской палатки.

"Все для перемоги", где собираются желающие участвовать в боевых действиях на Донбассе. "На эту палатку на пл. Свободы смотреть действительно уже невозможно. Грязная, с какими-то фрагментами снарядов, сама уже тоже взрывалась не один раз, - предложил мэр. - Лично я - за то, чтобы ее убрать".