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08.05.2019 20:59
Рубрика: В мире

В Харькове хотят вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова

Жители Харькова обсуждают возможность возвращения проспекту Петра Григоренко и станции метро "Дворец спорта" прежнего имени маршала Георгия Жукова, передает "Интерфакс". Мэр города Геннадий Кернес призвал харьковчан поддержать опубликованную на сайте горсовета электронную петицию по этому вопросу.

Фото: iStock
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"Спросите тех немногих ветеранов - кого они называли маршалом Победы? И, конечно же, его заслуги в разгроме фашизма переоценить невозможно", - написал Кернес на своей странице в Facebook.

Петиция пока набрала 465 голосов из необходимых 5 тысяч. Также мэр высказался за демонтаж установленной на площади Свободы волонтерской палатки.

"Все для перемоги", где собираются желающие участвовать в боевых действиях на Донбассе. "На эту палатку на пл. Свободы смотреть действительно уже невозможно. Грязная, с какими-то фрагментами снарядов, сама уже тоже взрывалась не один раз, - предложил мэр. - Лично я - за то, чтобы ее убрать".

В мире экс-СССР Украина Вторая мировая война
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