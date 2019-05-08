В Японии автомобиль протаранил группу детей из детского сада

В японском городе Оцу (префектура Сига) в среду на перекрестке столкнулись два автомобиля. После удара одно из транспортных средств, продолжив по инерции движение, врезалось в группу воспитанников детского сада.

В момент инцидента дети вместе с воспитателями находились на прогулке и дожидались зеленого света светофора, чтобы перейти дорогу. В результате ДТП были госпитализированы не менее 13 человек. Двое детей и один педагог находятся без сознания, пишет ТАСС.

Полиция сейчас выясняет все обстоятельства аварии.