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08.05.2019 06:03
Рубрика: В мире

В Японии автомобиль протаранил группу детей из детского сада

В японском городе Оцу (префектура Сига) в среду на перекрестке столкнулись два автомобиля. После удара одно из транспортных средств, продолжив по инерции движение, врезалось в группу воспитанников детского сада.

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В момент инцидента дети вместе с воспитателями находились на прогулке и дожидались зеленого света светофора, чтобы перейти дорогу. В результате ДТП были госпитализированы не менее 13 человек. Двое детей и один педагог находятся без сознания, пишет ТАСС.

Полиция сейчас выясняет все обстоятельства аварии.

В мире Восточная Азия Япония
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