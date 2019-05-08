До середины мая ценители искусства могут увидеть на одной площадке картины киргизских художников Таалайбека Усубалиева, Суйутбека Торобекова, Владимира Файзыева, Ормонали Идирисова, Жусупа Матаева, Сапарбая Осмоналиева, Догтурбека Нургазиева, Алмагуль Болоковой, Каныбека Давлетова и Нарынкула Турпанова.
Один из авторов, старший преподаватель Национальной академии художеств Ормонали Идрисов, представил полотна в интересном колористическом решении, с яркими цветовыми пятнами.
- Я побывал в Южной Корее, Китае, Иране, России и Индии, познакомился с историей и искусством этих стран. Всюду я видел что-то интересное, испытывал новые ощущения. Приехав домой, написал картины. А в начале этого года мы все вдесятером были на Кипре, где регулярно проводили пленэры, - говорит живописец.
После кипрского вояжа художников общественному деятелю Мээрим Акматкуловой пришла идея открыть камерную выставку с теми же десятью участниками.
- Тема Великого Шелкового пути не раскрыта полностью. Мы пытаемся это сделать с помощью изобразительного искусства, - говорит организатор. - Это первая выставка большого проекта. Сегодня мы знакомим публику с творчеством каждого художника. Позже состоятся еще десять экспозиций. Каждая будет посвящена отдельной стране, через которую проходил Шелковый путь. Участвовать в этих выставках смогут все желающие художники.
Среди публики, пришедшей оценить работы мастеров, оказался и посол России в Киргизии Николай Удовиченко. Он признался, что любит "искусство во всех его видах и проявлениях".
- Выставка мне понравилась. Здесь представлены работы художников, большая часть которых училась при СССР в российских художественных школах. Радует потрясающая игра красок, а также чувство цвета и композиции авторов, - делится впечатлениями дипломат.