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08.05.2019 02:41
Рубрика: В мире

Караван картин

Текст: Алена Табарина (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 99(7857)
Каждая картина на выставке - словно остановка в путешествии по Шелковому пути. Фото: Алена Табарина Каждая картина на выставке - словно остановка в путешествии по Шелковому пути. Фото: Алена Табарина
Каждая картина на выставке - словно остановка в путешествии по Шелковому пути. Фото: Алена Табарина
Необычная выставка мастеров изобразительного искусства открылась в Бишкеке. На экспозиции "10 остановок на Шелковом пути" представлены работы художников, запечатлевших места, по которым когда-то проходил большой торговый тракт. Несмотря на разное авторское видение, стиль и подачу, выставка воспринимается как цельное повествование.

До середины мая ценители искусства могут увидеть на одной площадке картины киргизских художников Таалайбека Усубалиева, Суйутбека Торобекова, Владимира Файзыева, Ормонали Идирисова, Жусупа Матаева, Сапарбая Осмоналиева, Догтурбека Нургазиева, Алмагуль Болоковой, Каныбека Давлетова и Нарынкула Турпанова.

Один из авторов, старший преподаватель Национальной академии художеств Ормонали Идрисов, представил полотна в интересном колористическом решении, с яркими цветовыми пятнами.

- Я побывал в Южной Корее, Китае, Иране, России и Индии, познакомился с историей и искусством этих стран. Всюду я видел что-то интересное, испытывал новые ощущения. Приехав домой, написал картины. А в начале этого года мы все вдесятером были на Кипре, где регулярно проводили пленэры, - говорит живописец.

После кипрского вояжа художников общественному деятелю Мээрим Акматкуловой пришла идея открыть камерную выставку с теми же десятью участниками.

Фото: Пресс-служба президента КР
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- Тема Великого Шелкового пути не раскрыта полностью. Мы пытаемся это сделать с помощью изобразительного искусства, - говорит организатор. - Это первая выставка большого проекта. Сегодня мы знакомим публику с творчеством каждого художника. Позже состоятся еще десять экспозиций. Каждая будет посвящена отдельной стране, через которую проходил Шелковый путь. Участвовать в этих выставках смогут все желающие художники.

Среди публики, пришедшей оценить работы мастеров, оказался и посол России в Киргизии Николай Удовиченко. Он признался, что любит "искусство во всех его видах и проявлениях".

- Выставка мне понравилась. Здесь представлены работы художников, большая часть которых училась при СССР в российских художественных школах. Радует потрясающая игра красок, а также чувство цвета и композиции авторов, - делится впечатлениями дипломат.

В мире экс-СССР Киргизия
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