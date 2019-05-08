Музей, скорее всего, откроется после того, как уголовное дело передадут в суд. Фото: Пресс-служба президента КР

Официальное открытие после капитального ремонта Государственного исторического музея (ГИМ) произойдет в ближайшее время. Такое заявление сделал министр культуры, информации и туризма Киргизии Азамат Жаманкулов.

Однако он не назвал точной даты. По его словам, причина, по которой посетителей до сих пор не пускают в ГИМ, в том, что идет настройка привезенного из Германии оборудования. Впрочем, есть и иная причина. Музей до сих пор под замком из-за продолжающегося расследования уголовного дела, фигурантами которого, по данным официальных источников, выступают бывшие высокопоставленные чиновники.

О государственном историческом музее на днях вспомнили в парламенте страны. Генпрокурор КР Откурбек Джамшитов в комитете по конституционному законодательству, судебно-правовым вопросам и регламенту рассказал об уголовном деле, возбужденном по коррупционной статье Уголовного кодекса после выявления финансовых нарушений, допущенных при реконструкции ГИМ.

В мае 2018-го члены парламентской фракции "Ата Мекен" провели в музее выездное заседание, в ходе которого чиновники, ответственные за работы на объекте, представили отчеты об использовании бюджетных средств, выделенных на капитальные внешний и внутренний ремонты здания. Речь шла о 1,5 миллиарда сомов. Значительную часть этой суммы, как оказалось, потратили на покупку различного технического оборудования, экспонатов и других предметов. Цены, по которым их приобретали, депутатов, как они сами говорили, ошарашили.

К примеру, за светильники и шинопроводы для выставочных залов было заплачено 552 тысячи евро, за крепеж и размещение экспонатов - 242 тысячи. Особенно народных избранников возмутили траты на приобретение мебели: для фойе, касс и музейного магазина - 272 тысячи, для входной зоны и кафе - 224, для гардероба - 142,5, для конференцзала - 132,5 тысячи евро.

В ходе выездного заседания выяснились и другие любопытные факты, касающиеся реконструкции. Она проводилась без проектной сметы, а поставки для музея осуществляла немецкая фирма, выбранная, по данным парламентариев, без тендера. Депутаты поручили правоохранительным органам республики разобраться в сложившейся скандальной ситуации. Позднее в отношении нескольких чиновников было возбуждено уголовное дело по 303-й статье ("Коррупция") старой редакции Уголовного кодекса (ныне 319-я). Самым высокопоставленным из них стал экс-премьер-министр КР Сапар Исаков.

По версии Госкомитета национальной безопасности, сначала из-за вмешательства Исакова Турция отказалась предоставлять грант на ремонт музея, и деньги - те самые 1,5 миллиарда сомов - пришлось выделять из республиканского бюджета. А затем бывший глава правительства, "создав устойчивую противоправную связь с отдельными лицами..., вопреки интересам государства привлек к созданию новой экспозиции музея немецкую компанию... Ущерб от курсовой разницы в результате незаконного заключения договора с фирмой в евро, а не в национальной валюте составил более 42 миллионов сомов. В целом, действия Сапара Исакова и других должностных лиц причинили ущерб государству на общую сумму 101 миллион 690 тысяч 800 сомов".

По данным Генеральной прокуратуры, на имущество обвиняемых наложен арест. В суд уголовное дело будет передано, как сказал глава надзорного ведомства Откурбек Джамшитов, уже через месяц. И, скорее всего, когда это произойдет, Государственный исторический музей, наконец, откроют для посетителей.

Справка "РГ"



Статья 319-я Уголовного кодекса КР: Коррупция - умышленное деяние, состоящее в создании противоправной устойчивой связи одного или нескольких должностных лиц, обладающих властными полномочиями, с отдельными лицами или группировками в целях незаконного получения материальных, любых иных благ и преимуществ, а также предоставление ими этих благ и преимуществ физическим и юридическим лицам, создающее угрозу интересам общества или государства. Наказывается лишением свободы V категории (от 10 до 12 лет лишения свободы).