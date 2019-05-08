Новости

На Алтае накрыло лавиной семерых туристов 08:31
Двое детей погибли в результате наезда машины в Японии 08:28
Тюменские студенты поборются за стипендию и престижную работу 08:24
Актер Мерзликин имитировал нарушение границы Украины 08:19
Популярную пищевую добавку запретили из-за фатального вреда здоровью 08:07
В Якутии раскрыт дерзкий грабеж шестилетней давности 08:01
В Японии число пострадавших детей при наезде автомобиля достигло 15 07:55
Врачи рассказали об опасности полоскания рта после чистки зубов 07:50
В амурском Белогорске в День Победы горожан накормят солдатской кашей 07:34
Депутат от Крыма сравнил с "хромыми утками" украинские МиГ-29 07:30
На Камчатке двое детей случайно подожгли дом пенсионера 06:36
Ученые предупредили о вероятных извержениях Авачинского вулкана 06:35
В Японии автомобиль протаранил группу детей из детского сада 06:03
Военнослужащий США погиб в Афганистане 05:45
Помпео в последний момент передумал ехать в Берлин 05:17
Пентагон обвинил Иран в подготовке нападения на американских военных 04:45
В Колорадо скончался один из раненых во время стрельбы школьников 04:44
Суд Венесуэлы обвинил оппозиционных депутатов в предательстве родины 04:17
Памела Андерсон навестила Джулиана Ассанжа в тюрьме 03:47
В Венгрии четыре человека заболели сибирской язвой 03:34
Беспилотник ВВС США провел разведку у берегов Крыма 03:04
В Колорадо восемь учеников госпитализированы после стрельбы в школе 02:40
Канада потратит 28 миллионов долларов на исследование Арктики 02:27
На юге Сицилии можно купить дом за один евро 01:39
Президент Шри-Ланки: В стране обеспечена безопасность 01:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Пособия на детей можно оформить без прописки
Пособия на детей можно оформить без прописки
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
08.05.2019 04:47
Рубрика: В мире

Затянувшаяся реконструкция

Что мешает открыться Государственному историческому музею
Текст: Артем Петров (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 99(7857)
Музей, скорее всего, откроется после того, как уголовное дело передадут в суд. Фото: Пресс-служба президента КР Музей, скорее всего, откроется после того, как уголовное дело передадут в суд. Фото: Пресс-служба президента КР
Музей, скорее всего, откроется после того, как уголовное дело передадут в суд. Фото: Пресс-служба президента КР
Официальное открытие после капитального ремонта Государственного исторического музея (ГИМ) произойдет в ближайшее время. Такое заявление сделал министр культуры, информации и туризма Киргизии Азамат Жаманкулов.

Однако он не назвал точной даты. По его словам, причина, по которой посетителей до сих пор не пускают в ГИМ, в том, что идет настройка привезенного из Германии оборудования. Впрочем, есть и иная причина. Музей до сих пор под замком из-за продолжающегося расследования уголовного дела, фигурантами которого, по данным официальных источников, выступают бывшие высокопоставленные чиновники.

Фото: Пресс-служба президента КР
Город Ош в Киргизии стал культурным центром тюркского мира

О государственном историческом музее на днях вспомнили в парламенте страны. Генпрокурор КР Откурбек Джамшитов в комитете по конституционному законодательству, судебно-правовым вопросам и регламенту рассказал об уголовном деле, возбужденном по коррупционной статье Уголовного кодекса после выявления финансовых нарушений, допущенных при реконструкции ГИМ.

В мае 2018-го члены парламентской фракции "Ата Мекен" провели в музее выездное заседание, в ходе которого чиновники, ответственные за работы на объекте, представили отчеты об использовании бюджетных средств, выделенных на капитальные внешний и внутренний ремонты здания. Речь шла о 1,5 миллиарда сомов. Значительную часть этой суммы, как оказалось, потратили на покупку различного технического оборудования, экспонатов и других предметов. Цены, по которым их приобретали, депутатов, как они сами говорили, ошарашили.

К примеру, за светильники и шинопроводы для выставочных залов было заплачено 552 тысячи евро, за крепеж и размещение экспонатов - 242 тысячи. Особенно народных избранников возмутили траты на приобретение мебели: для фойе, касс и музейного магазина - 272 тысячи, для входной зоны и кафе - 224, для гардероба - 142,5, для конференцзала - 132,5 тысячи евро.

В ходе выездного заседания выяснились и другие любопытные факты, касающиеся реконструкции. Она проводилась без проектной сметы, а поставки для музея осуществляла немецкая фирма, выбранная, по данным парламентариев, без тендера. Депутаты поручили правоохранительным органам республики разобраться в сложившейся скандальной ситуации. Позднее в отношении нескольких чиновников было возбуждено уголовное дело по 303-й статье ("Коррупция") старой редакции Уголовного кодекса (ныне 319-я). Самым высокопоставленным из них стал экс-премьер-министр КР Сапар Исаков.

Фото: Из архива "РГ"
В Киргизии отмечают юбилей человека, искавшего местную Атлантиду

По версии Госкомитета национальной безопасности, сначала из-за вмешательства Исакова Турция отказалась предоставлять грант на ремонт музея, и деньги - те самые 1,5 миллиарда сомов - пришлось выделять из республиканского бюджета. А затем бывший глава правительства, "создав устойчивую противоправную связь с отдельными лицами..., вопреки интересам государства привлек к созданию новой экспозиции музея немецкую компанию... Ущерб от курсовой разницы в результате незаконного заключения договора с фирмой в евро, а не в национальной валюте составил более 42 миллионов сомов. В целом, действия Сапара Исакова и других должностных лиц причинили ущерб государству на общую сумму 101 миллион 690 тысяч 800 сомов".

По данным Генеральной прокуратуры, на имущество обвиняемых наложен арест. В суд уголовное дело будет передано, как сказал глава надзорного ведомства Откурбек Джамшитов, уже через месяц. И, скорее всего, когда это произойдет, Государственный исторический музей, наконец, откроют для посетителей.

Справка "РГ"

Статья 319-я Уголовного кодекса КР: Коррупция - умышленное деяние, состоящее в создании противоправной устойчивой связи одного или нескольких должностных лиц, обладающих властными полномочиями, с отдельными лицами или группировками в целях незаконного получения материальных, любых иных благ и преимуществ, а также предоставление ими этих благ и преимуществ физическим и юридическим лицам, создающее угрозу интересам общества или государства. Наказывается лишением свободы V категории (от 10 до 12 лет лишения свободы).

В мире экс-СССР Киргизия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев поручил не задерживать выплаты после ЧП в Шереметьево
В Госдуме назвали агонией реакцию Киева на выдачу паспортов жителям Донбасса
Минтранс предложил наградить бортпроводников SSJ 100, спасших пассажиров
Разработан порядок изготовления автомобильных номеров
В России упростят процедуру признания инвалидности