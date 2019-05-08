В Колорадо два человека пострадали в результате стрельбы в школе

В американском местечке Хайлендс Рэнч (штат Колорадо) неизвестный злоумышленник открыл стрельбу в школе. Пострадали, как минимум, два человека.

"В 13​​​.53 (22.53 мск) отреагировали на сообщения о стрельбе в школе STEM в районе Хайлендс Рэнч (Highlands Ranch), два человека пострадали, заместители шерифа (находятся) в процессе установления личности и поиска стрелявшего или стрелявших", - передает РИА Новости заявление шерифа округа Дуглас.

Место инцидента оцеплено, гражданским рекомендовано не выходить из укрытий. Полиция продолжает поиски стрелка или нескольких стрелков.