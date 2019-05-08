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В крови фронтмена The Prodigy Кита Флинта найдены наркотики и алкоголь

Новости
    08.05.2019, 14:22
Текст:   Олег Усков

Сообщение, которое дополнительно омрачает сегодняшний и без того тяжелый день: в крови (предположительно) покончившего с собой фронтмена The Prodigy Кита Флинта обнаружен целый букет из следов алкоголя, лекарственных и противозаконных препаратов.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление, сделанное в коронерском суде графства Эссекс по результатам вскрытия тела музыканта. При этом акцентировано, что точных результатов обстоятельств смерти Флинта установить не удалось.

Фото: Getty Images/ Brian Rasic
Device #1: забытый панк-рок-альбом лидера The Prodigy Кита Флинта

Занимающаяся делом Флинта старший коронер графства Кэролайн Бизли-Мюррэй напомнила, что основной версией смерти музыканта явился суицид, но она не берется утверждать со стопроцентной уверенностью: собранные материалы не предоставляют "достаточных доказательств". То есть смерть Кита вполне могла быть случайной. 

И поскольку, заявляет коронер, установить все обстоятельства событий того дня невозможно, она оставляет вердикт открытым.

Отмечено, что никого из родных музыканта и остальных членов The Prodigy на слушаниях не было - они были уведомлены, но присутствовать отказались.

49-летний Кит Флинт был найден мертвым 4 марта в своем доме в Эссекс. После чего его коллега по группе Лиэм Хоулетт написал в соцсетях, что он покончил с собой.

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