В авиакатастрофе в Мьянме пострадали более 10 человек

"Пилот, стюардесса и девять пассажиров получили легкие травмы", - цитирует агентство слова сотрудника правоохранительных органов.
8 мая вечером самолет Bombardier Dash 8 Q400 авиакомпании Biman Bangladesh Airlines после приземления в аэропорту Янгона выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате инцидента у воздушного судна повредились крылья и передняя часть фюзеляжа. По информации агентства, в момент аварии на борту самолета находился 31 человек, среди которых были граждане Бангладеш, Мьянмы, Индии, Канады, Китая, Франции и Швейцарии.
Администрация аэропорта Янгона информацию об инциденте пока не подтверждает. Перенаправление прибывающих рейсов в аэропорт Нейпьидо здесь объясняют плохими метеорологическими условиями.
An aircraft of Biman Bangladesh airlines skidded off the runway at Myanmar's Yangon International Airport and broke into three pieces on Wednesday, airport police said. https://t.co/kBjqsxPchl pic.twitter.com/37PZmeTiab— Ko Linn (@OoKoLinn3) 8 мая 2019 г.