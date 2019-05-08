В авиакатастрофе в Мьянме пострадали более 10 человек

В результате выезда самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту в Мьянме пострадали как минимум 11 человек. Об этом со ссылкой на сотрудника полиции сообщает France Press.

"Пилот, стюардесса и девять пассажиров получили легкие травмы", - цитирует агентство слова сотрудника правоохранительных органов.

8 мая вечером самолет Bombardier Dash 8 Q400 авиакомпании Biman Bangladesh Airlines после приземления в аэропорту Янгона выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате инцидента у воздушного судна повредились крылья и передняя часть фюзеляжа. По информации агентства, в момент аварии на борту самолета находился 31 человек, среди которых были граждане Бангладеш, Мьянмы, Индии, Канады, Китая, Франции и Швейцарии.

Администрация аэропорта Янгона информацию об инциденте пока не подтверждает. Перенаправление прибывающих рейсов в аэропорт Нейпьидо здесь объясняют плохими метеорологическими условиями.