В России изменят систему питания школьников

Министерство просвещения проведет мониторинг региональных систем школьного питания. Цель - выявить лучшие практики, которые можно будет тиражировать на всю страну.

- Обеспечение качественного питания в школах - прямая задача каждого региона, это необходимое условие образовательной среды, - рассказали "РГ" в ведомстве. - Министерство планирует провести мониторинг всех регионов для выявления лучших практик. Полученные данные лягут в основу дальнейшего совершенствования систем организации горячего питания.

При этом будут затронуты все уровни - региональный, муниципальный, уровень самих школ. Будет сформирована единая концепция - модель организации горячего питания школьников.

В последние месяцы эта тема остается одной из самых горячих: проблемы с качеством, с ценами, с доступностью школьного питания в разных регионах - в топах новостей. На страницах "РГ" эта тема тоже поднималась неоднократно.

Основных проблем две. Первая - продукты для детей закупаются по тем же принципам, что и бумага для принтера. Кто продаст дешевле - тот и работает со школой. Отсюда проблемы с качеством, экономия на продуктах.

Вторая проблема - сегодня многие регионы субсидируют питание школьников, но единой логики на федеральном уровне нет. Субъекты вправе сами устанавливать, сколько денег и каким именно категориям учащихся выделять на питание в школе.

Доходит до абсурда. В некоторых школах детей буквально делят по содержимому тарелки. Льготник? Тебе обед за 66 рублей. Платят родители? Тебе обед за 95. Причем на одних столиках порции могут быть заметно меньше, меньше фруктов и мяса. Догадайтесь, на каких… Подобные случаи периодически происходят в разных регионах. Скандал, общественное порицание, директора наказали... Но системно проблема пока не решается.

Возможно, ситуацию сможет изменить единая модель организации питания школьников, которую планирует разработать министерство просвещения на основе лучших региональных практик.