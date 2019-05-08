В Совфеде предложили разделить длинные праздничные выходные

Разделять праздничные "каникулы" предложил первый замглавы экономического комитета нижней палаты парламента Сергей Калашников.

Он привел несколько аргументов. По его словам, с одной стороны, длинные праздничные выходные наносят некий ущерб экономике. С другой - в стране есть традиционные культурные ценности, по которым новогодние и майские "каникулы" для работающих - "это святое", передает РИА Новости.

Также он полагает, что цены на билеты на поездки внутри страны и за границу поднялись, и люди стали меньше ездить, а значит, отдых у них "принудительный", "половинчатый". В связи с этим он предлагает постепенно изменить сложившийся уклад, сделав продолжительные выходные "более дробными".