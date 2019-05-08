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08.05.2019 18:35
Рубрика: В мире

В Токио почтили память Рихарда Зорге

Текст: Александр Ленин

В Токио накануне празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне почтили память легендарного советского разведчика Рихарда Зорге.

Цветы к могиле советского разведчика на кладбище Тама в пригороде японской столицы возложили посол РФ в Японии Михаил Галузин, сотрудники военного атташата, российские дипломаты и члены их семей, а также ученики школы при российской дипмиссии. На церемонии также присутствовали руководители диппредставительств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Фото: Getty Images
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Позже в посольстве РФ состоялся прием по случаю Дня Победы. В фойе была развернута фотовыставка, посвященная основным сражениям Великой Отечественной войны. Прозвучали песни военных лет, продемонстрированы документальные киноматериалы о войне.

Напомним, что под своими позывными "Рамзай" и "Инсон" Рихард Зорге одним из первых сообщил о примерном времени готовившегося нападения гитлеровской Германии на СССР. Еще большую ценность имели переданные им сведения о том, что Япония не вступит в войну против Советского Союза в 1941 году.

Зорге был арестован японской контрразведкой 18 октября 1941 года. После долгих допросов он был приговорен к смертной казни через повешение. Приговор привели в исполнение 7 ноября 1944 года в токийской тюрьме "Сугамо". В 1964 году Рихарду Зорге было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

В Японии обнародованы новые документы по делу легендарного разведчика
В мире Восточная Азия Япония Вторая мировая война
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