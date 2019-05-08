В Венгрии четыре человека заболели сибирской язвой

В Венгрии впервые за несколько лет зафиксированы четыре случая заболевания людей сибирской язвой, кроме того, подтвержден один случай заболевания крупного рогатого скота. Такие данные распространил Россельхознадзор, ссылаясь на венгерские органы здравоохранения и ветеринарную службу.

Уточняется, что речь идет о кожной форме сибирской язвы у человека. Заболевшие выявлены на фермах в округах Бач-Кишкун и Бекеш. Все, кто могли контактировать с источником заражения - 30 человек - прошли профилактическое лечение антибиотиками, пишет РИА Новости.

Сибирская язва является острым инфекционным заболеванием, которое может закончиться смертью, если во время не начать лечение. Передается человеку через мясо инфицированных животных и продукты их переработки - шкуры, кожу и пр. От человека к человеку сибирская язва не передается.