Вандалы осквернили памятник воинам-освободителям в Вене

Неизвестные вандалы в канун Дня Победы осквернили памятник советским воинам-освободителям на площади Шварценбергплац в Вене. Постамент перед монументом был залит красной краской, сообщает ТАСС.

Это уже второй акт вандализма в отношении монумента за последние две недели. Ранее преступники нанесли на памятник черную краску. Затем австрийские коммунальные службы очистили памятник.

Администрация обещает привести мемориал в короткие сроки в надлежащее состояние. Полиция проводит расследование инцидента. В начале апреля правоохранители установили на Шварценбрегплатц две камеры видеонаблюдения для предотвращения актов вандализма. Однако, как оказалось, этого оказалось недостаточно.

Напомним, монумент советским солдатам на площади Шварценбергплац в центре австрийской столицы неоднократно подвергался осквернению вандалами. Посольство России жестко реагирует на подобные происшествия. Российская сторона направляет в МИД Австрии ноту протеста с требованием принять меры по устранению нанесенного ущерба, выявлению и наказанию виновных лиц.