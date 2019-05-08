Василевский будет защищать ворота сборной России в матче с Норвегией

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с вратарем, который выйдет на лед в стартовом матче нашей команды на чемпионате мира против Норвегии. Об этом сообщил журналистам главный тренер нашей команды Илья Воробьев.

На турнир вызвано три голкипера - Андрей Василевский, Александр Георгиев и Илья Сорокин. На первый матч сборной выбор сделан в пользу Василевского, который в этом сезоне внес огромный вклад в победу "Тампы" в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

Матч между сборными России и Норвегии состоится в Братиславе 10 мая и начнется в 17:15 по московскому времени. Также соперниками россиян на групповом этапе станут Швеция, Чехия, Швейцария, Латвия, Австрия и Италия. Чемпионат мира завершится 26 мая.