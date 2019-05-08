Глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков распорядился выделить из резервного фонда президента КР по 20 тысяч сомов ветеранам Великой Отечественной войны, несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, ленинградцам-блокадникам - в качестве единовременной выплаты ко Дню Победы.

Несколько лет ветераны и участники войны помимо пенсий и других выплат также ежемесячно получают пожизненную стипендию президента - по 10 тысяч сомов.

Единовременные выплаты к 9 мая эти граждане также получают и из республиканского бюджета Киргизии. Инвалидам и участникам ВОВ, блокадникам Ленинграда и несовершеннолетним узникам концлагерей выделяется по 15 тысяч сомов, трудармейцам и труженикам тыла, вдовам погибших и умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны - по 10 тысяч сомов. Денежную поддержку им оказывают и местные - областные, городские и районные органы власти.

По данным официальных источников, в Киргизии на сегодня проживает 350 ветеранов Великой Отечественной войны. 309 из них - участники и инвалиды ВОВ, 24 - блокадники, 17 - несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных нацистами и их союзниками.

Кстати



В годы войны на фронт из Советской Киргизии отправился каждый ее четвертый житель, всего около 365 тысяч человек, свыше 114 тысяч из которых погибли. Еще свыше 30 тысяч были направлены на предприятия военной промышленности за пределы республики. В годы войны Киргизия приняла более 300 тысяч эвакуированных.



73 киргизстанца удостоились звания Героя Советского Союза. 22 жителя республики стали полными кавалерами ордена Славы.