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08.05.2019 07:50
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Врачи рассказали об опасности полоскания рта после чистки зубов

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Чтобы максимально защитить зубы от кариеса и прочих напастей, недостаточно просто чистить зубы два раза в день и ограничивать себя в сладком, считают специалисты из Университета Данди (Шотландия).

По словам детского стоматолога профессора Николы Иннес, снизить риск разрушения зубов на 25% поможет использование зубной пасты с фтором (концентрация химического элемента должна составлять 1350-1500 ppmF).

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Но при некоторых условиях. Во-первых, необходимо чистить зубы в течение двух минут. Как показывает практика, многие люди посвящают этому занятию около 40 секунд.

Также важно не пропускать чистку зубов вечером. Стоматолог пояснил, что ночью в организме производится гораздо меньше слюны, чем днем. Поэтому фтор медленнее смывается и лучше укрепляет зубы, пока вы спите.

Однако очень важно отказаться от привычки усиленно полоскать рот после чистки зубов. Дело в том, что в процессе полоскания активно смывается фтор. В результате зубы недостаточно защищены.

Врачи советуют просто смыть остатки пасты без дополнительного ополаскивания, пишет CNN.

Кстати

По данным Всемирной организации здравоохранения, сахар в рационе взрослых и детей старше 11 лет должен составлять не более 30 граммов в день - это около восьми чайных ложек. При этом лучше есть цельные фрукты, чем пить фруктовые соки. Последние при регулярном употреблении негативно влияют на зубы.

Общество Здоровье
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