Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 80-ФЗ "О внесении изменений в статьи 6 и 11 Федерального закона "О драгоценных металлах и драгоценных камнях""

Принят Государственной Думой 11 апреля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 22 апреля 2019 года

Внести в Федеральный закон от 26 марта 1998 года N 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1463; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 45, ст. 4377; 2015, N 18, ст. 2614; 2017, N 30, ст. 4456) следующие изменения:

1) в пункте 6 статьи 6 первое предложение дополнить словами "по форме, установленной Правительством Российской Федерации";

2) подпункт 4 статьи 11 дополнить абзацем следующего содержания:

"форму отчета о пополнении и расходовании за финансовый год ценностей Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации;".

Президент Российской Федерации В. Путин