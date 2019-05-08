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Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Запад должен научиться понимать Китай

Известный эксперт Великобритании по вопросам Китая, старший научный сотрудник Кембриджского университета Мартин Жак недавно написал статью, в которой отметил, что Запад, в особенности США, должны найти иной способ взаимодействия с Китаем, а не самонадеянно считать себя мировым лидером. Об этом сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное". США должны научиться приспосабливаться к новому миру, принимать Китай как сильного конкурента и определять новые пути сотрудничества с этой страной, пишет Мартин Жак.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

В своей статье "Каким будет Китай в образе великой державы" (What China Will Be Like as a Great Power) он отметил, что смертельная проблема для Запада заключается в том, что в глубине души здесь не понимают Китай. В этой парадигме мышления Запад универсален, а в мире существует только одна современность, а именно - современность Запада. Однако теперь такая формулировка уже не является устойчивой, потому что в мире многое изменилось, поменялся не только Китай, но и прочие развивающиеся страны, имеющие несколько другие, нежели Запад, исторические, политические и культурные аспекты развития. На этом фоне Запад должен попытаться осознать разницу между ними.

Мартин Жак отметил, что у Китая, как у мировой державы, есть несколько особенностей. Во-первых, значительные экономические преобразования. По прогнозу до 2030-2035 года, ВВП Китая составит треть мирового. Масштаб экономики страны будет больше, чем у США и Европы, вместе взятых. Во-вторых, важнейшим стратегическим приоритетом в международных отношениях Китая является взаимодействие с развивающимися странами. Китай имеет определенное чувство близости со многими из них и может понять насущные проблемы, с которыми сталкиваются некоторые государства в процессе развития. В-третьих, инициатива "Один пояс и один путь" дает огромные перспективы в изменении глобальной модели управления. Значимая роль юаня в странах "Пояса и пути" будет только возрастать, как и основания на ведение правового дискурса в соответствующих проектах. Мартин Жак подчеркнул, что неучастие США в инициативе "Один пояс и один путь" является ошибочным. В-четвертых, китайско-американские отношения - ключевой вопрос их конкуренции заключается не в торговле, а во внедрении инноваций. В настоящее время Китай обладает мощными способностями в этом плане, становится мировой инновационной державой. Экономический подъем Китая представляет собой большой вызов для Соединенных Штатов, но реакция США на протекционизм является неправильной. Учитывая жесткую конкуренцию, очень важно, чтобы американские компании участвовали в этом соперничестве и учились этому у Китая.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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