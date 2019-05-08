Гавриков вызван в сборную РФ по хоккею

Тренерский штаб сборной России по хоккею вчера объявил о вызове еще одного игрока, который должен усилить команду на чемпионате мира в Словакии. Приглашение получил защитник "Коламбус Блю Джекетс" Владислав Гавриков.

"Жакеты" накануне ночью по московскому времени проиграли 0:3 "Бостону" в матче второго раунда плей-офф НХЛ и завершили выступление в Кубке Стэнли. В составе "Коламбуса" выступают трое россиян, но звездные Артемий Панарин и Сергей Бобровский в сборную на этот раз не приедут. Обоим надо решать контрактные вопросы и думать, где они продолжат карьеру.

Что касается Гаврикова, то он уехал за океан совсем недавно - сезон защитник провел в питерском СКА, после чего подписал контракт с "Коламбусом". За новый клуб он успел провести два матча в плей-офф. Олимпийский чемпион Пхенчхана, несомненно, должен усилить оборону сборной - именно эта линия вызывает пока наибольшие вопросы.