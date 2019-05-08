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08.05.2019 21:43
Рубрика: В мире

Зеленский поставил в один ряд ветеранов ВОВ и боевиков УПА

Текст: Иван Карташов

Избранный президент Украины Владимир Зеленский, поздравляя жителей страны с "Днем памяти и примирения", поставил в один ряд ветеранов Великой Отечественной войны, освобождавших мир от нацизма, и украинских коллаборационистов из УПА (экстремистская организация, запрещена в РФ).

В среду на своей странице в Facebook будущий президент Украины опубликовал фотографию, на которой капитан первого ранга ВМФ СССР Иван Залужный жмет руку связной Украинской повстанческой армии Прасковье Зеленчук-Потяк.

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"Сегодня, в День памяти и примирения, мы чтим и поклоняемся перед всеми, кто боролся против нацизма и погиб за Украину в годы Второй мировой войны", - подписал фотографию Зеленский.

Напомним, 9 апреля 2015 года Верховная рада Украины в рамках кампании по "декоммунизации" установила на 8 мая День памяти и примирения. 9 мая теперь называется не Днем Победы в Великой Отечественной войне, а Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Справка "РГ"

Украинская повстанческая армия была создана в 1943 году как боевое крыло Организации украинских националистов. В годы Великой Отечественной войны боевики УПА сотрудничали со спецслужбами нацисткой Германии и были главной силой карательных батальонов, проводивших зачистки на территории Украины. На совести украинских нацистов - жизни сотен тысяч людей различных национальностей. Согласно архивным данным, в ходе Волынской резни боевики УПА уничтожили 200 тысяч поляков и около 28 тысяч евреев.

В мире экс-СССР Украина День Победы
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