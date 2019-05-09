95-летие Булата Окуджавы отметят большим "Виртуальным квартирником"

В день рождения поэта, писателя, музыканта и барда Булата Окуджавы, благодаря которому многие из нас полюбили стихи и песни под гитару, можно совершить виртуальную прогулку по двум его музеям: культурному центру "Дом Булата" в Плотниковском переулке и даче Булата Шалвовича в поселке Переделкино.

Ради этого были сняты пять интерактивных панорам, благодаря которым, находясь в любых уголках России, можно рассмотреть часть музейных экспозиций и подробно узнать историю жизни Окуджавы. Увидеть его первую пластинку, изданную еще нелегально, удивиться кофемолке его бабушки... А также порадоваться видео-поздравлениям от поэта, музыканта и географа Александра Городницкого, режиссера Марка Розовского, актера Юрия Стоянова, музыканта и телеведущего Евгения Маргулиса и многих других.

Услышать и увидеть воспоминания о том, как на их личные судьбы и творчество повлияли песни, стихи, проза и жизнь Булата Окуджавы…

Вдова поэта, директор Государственного мемориального музея Булата Окуджавы в Переделкине, тоже участвовала в создании "Виртуального квартирника". Сама Ольга Окуджава рассказала об этой акции так:

- Бесконечно благодарна судьбе, что я дожила до такого дружеского, полного любви и внимания к личности и к творчеству Булата Шалвовича жеста. Потому что, к сожалению, когда его не стало, первыми заговорили люди, которые мало разбирались в сути его таланта. И вот теперь, когда уже прошло 20 лет, и судьба памяти о Булате Окуджаве очень не проста… И вдруг такой удивительный жест навстречу, вот эта дружеская протянутая рука - для меня подарок судьбы. То, что это сделано с таким вкусом, так обаятельно и заманчиво. Думаю, что всем это действительно будет интересно!