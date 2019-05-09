9587 югорчан не вернулись с полей сражений Великой Отечественной

Глава Югры Наталья Комарова поздравила ветеранов и земляков с Днем Великой Победы.

В нем она, в частности отметила:

"9 мая миллионы людей по всему миру отмечают 74-ую годовщину Победы над фашизмом. Чем дальше по времени отдаляются от нас события этой войны, тем глубже мы осознаем роль ветеранов в нашей жизни. Преданность Родине и высшим человеческим ценностям не дали сломиться духу солдат, узников концлагерей, работников тыла. Российским народом было выстрадано право жить, работать, воспитывать детей в своей стране, на родной земле. В День Победы мы с особой силой чувствуем связь с героями-победителями. Мы скорбим и благодарим, вспоминая тех, кто пал на полях сражений. Среди них - 9587 югорчан. Югра не забыла, не забудет подвиг земляков. Имена ветеранов Великой Отечественной войны, героев Советского Союза присвоены образовательным организациям округа, музеям, кадетским классам.

Память о них - в отблесках пламени Вечного огня, в миллионах фотографий "Бессмертного полка", в стихах, музыке гимна защитников Отечества "Вставай, страна огромная".

В этой победе мы черпаем силы для созидания мирной жизни, заботы о старшем поколении и наших детях.

С праздником, дорогие земляки! С Днем Победы!"

Пройдет в колонне с портретом деда

Отметим, сегодня губернатор округа Наталья Комарова вместе с югорчанами принимает участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы. Одним из самых значимых мероприятий вновь станет шествие "Бессмертного полка". Патриотическая акция, как и прежде, объединит всех югорчан. Сегодня памятное событие пройдет в 137 населенных пунктах Югры. В акции "Бессмертный полк" в Нижневартовске примет участие Губернатор Югры Наталья Комарова. "В этом году мы снова соберемся. Я приду с фотографией моего деда - рядового Владимира Васильевича Федюченко. Дорогие югорчане, до встречи 9 мая в "Бессмертном полку", -написала глава региона в своем аккаунте в Инстаграм накануне Дня Победы.

На земле и в воздухе

К слову, впервые в России "Бессмертный полк" пройдет сегодня и в небе над Югрой. Шесть легендарных самолетов Великой Победы -истребителей "Як" с портретами героев Великой Победы поднимутся в небо над Сургутом. В едином строю истребители пронесут на своих бортах символику "Бессмертного полка", а также 12 портретов дедов и прадедов, тех кто в этот момент будет управлять самолетами. Организатором акции выступила Федерация самолетного спорта Югры. Как отметил вице-президент Федерации Павел Манченко, за штурвалами "Як" будут находиться летчицы пилотажной группы "Барсы" - единственной женской пилотажной группы России, которая базируется в Сургуте. "Это сложная задача для летчиков, сложнее чем высший пилотаж одиночного самолета. Требуется предельная слаженность всех экипажей, - подчеркнул Павел Манченко.

- Истребители будут лететь в построении пеленг, друг за другом. Интервал между ними будет составлять порядка 3 метров, при этом все они будут двигаться как одно целое, также как колонны "Бессмертного полка", которые идут на земле. Эта уникальная по своей сути акция, является важной с точки зрения патриотического воспитания молодежи, иллюстрацией того, что даже самые высокие и смелые устремления достижимы".