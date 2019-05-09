9587 югорчан не вернулись с полей сражений Великой Отечественной

В нем она, в частности отметила:
"9 мая миллионы людей по всему миру отмечают 74-ую годовщину Победы над фашизмом. Чем дальше по времени отдаляются от нас события этой войны, тем глубже мы осознаем роль ветеранов в нашей жизни. Преданность Родине и высшим человеческим ценностям не дали сломиться духу солдат, узников концлагерей, работников тыла. Российским народом было выстрадано право жить, работать, воспитывать детей в своей стране, на родной земле. В День Победы мы с особой силой чувствуем связь с героями-победителями. Мы скорбим и благодарим, вспоминая тех, кто пал на полях сражений. Среди них - 9587 югорчан. Югра не забыла, не забудет подвиг земляков. Имена ветеранов Великой Отечественной войны, героев Советского Союза присвоены образовательным организациям округа, музеям, кадетским классам.
Память о них - в отблесках пламени Вечного огня, в миллионах фотографий "Бессмертного полка", в стихах, музыке гимна защитников Отечества "Вставай, страна огромная".
В этой победе мы черпаем силы для созидания мирной жизни, заботы о старшем поколении и наших детях.
С праздником, дорогие земляки! С Днем Победы!"
Пройдет в колонне с портретом деда
Отметим, сегодня губернатор округа Наталья Комарова вместе с югорчанами принимает участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы. Одним из самых значимых мероприятий вновь станет шествие "Бессмертного полка". Патриотическая акция, как и прежде, объединит всех югорчан. Сегодня памятное событие пройдет в 137 населенных пунктах Югры. В акции "Бессмертный полк" в Нижневартовске примет участие Губернатор Югры Наталья Комарова. "В этом году мы снова соберемся. Я приду с фотографией моего деда - рядового Владимира Васильевича Федюченко. Дорогие югорчане, до встречи 9 мая в "Бессмертном полку", -написала глава региона в своем аккаунте в Инстаграм накануне Дня Победы.
На земле и в воздухе
К слову, впервые в России "Бессмертный полк" пройдет сегодня и в небе над Югрой. Шесть легендарных самолетов Великой Победы -истребителей "Як" с портретами героев Великой Победы поднимутся в небо над Сургутом. В едином строю истребители пронесут на своих бортах символику "Бессмертного полка", а также 12 портретов дедов и прадедов, тех кто в этот момент будет управлять самолетами. Организатором акции выступила Федерация самолетного спорта Югры. Как отметил вице-президент Федерации Павел Манченко, за штурвалами "Як" будут находиться летчицы пилотажной группы "Барсы" - единственной женской пилотажной группы России, которая базируется в Сургуте. "Это сложная задача для летчиков, сложнее чем высший пилотаж одиночного самолета. Требуется предельная слаженность всех экипажей, - подчеркнул Павел Манченко.
- Истребители будут лететь в построении пеленг, друг за другом. Интервал между ними будет составлять порядка 3 метров, при этом все они будут двигаться как одно целое, также как колонны "Бессмертного полка", которые идут на земле. Эта уникальная по своей сути акция, является важной с точки зрения патриотического воспитания молодежи, иллюстрацией того, что даже самые высокие и смелые устремления достижимы".
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Традиционно 9 мая сотни тысяч югорчан - участники «Бессмертного полка». В этом году мы снова соберемся. Я приду с фотографией моего деда – рядового Владимира Васильевича Федюченко. Расскажу немного о нем. Дед родился в 1907 году. В 1941-ом году был призван на фронт. Из архивных документов: «Красноармеец товарищ Федюченко Владимир Васильевич, будучи на службе в Действующей Красной Армии, в боях с немецкими захватчиками имел два ранения. Первое ранение в 259 Стрелковом полку, 4-й Украинский фронт, Крымская область, 1944 года. Второе ранение - 3-й Украинский фронт, Запорожская область 755 артиллерийский полк, 1944года…» Награжден медалью «За боевые заслуги». Мой дед никогда не рассказывал о войне. Таких как он много. На сайте Минобороны «Память народа» нашла документы, которые размещу здесь. Хорошо, что есть такие проекты (волонтеры Победы @ugra_zapobedu, руководитель Эка Шенгелая @ekashengelaya). О втором моем деде в семье известно только то, что он пропал без вести. Ищем его. С интересом узнаю о Ваших родных и близких. Сегодня провела заседание оргкомитета по подготовке празднования в Югре 75-й годовщины Победы. Среди вопросов - проведение в 2020 году Слета актива региональных отделений Уральского федерального округа Общероссийского общественного движения «Поисковое Движение России». За шесть лет работы участниками Движения подняты останки 120 000 советских солдат и офицеров, установлены 6000 судеб защитников Отечества. Дорогие югорчане, до встречи 9 мая в «Бессмертном полку» #Бессмертныйполк #ПомнюГоржусь