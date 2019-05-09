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09.05.2019 18:14
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Адвокаты Мэн Ваньчжоу считают ее арест незаконным

Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", в Верховном суде канадской Британской Колумбии вчера прошло слушание дела об экстрадиции финансового директора китайской компании "Хуавэй" Мэн Ваньчжоу из Канады в США. В ходе слушания защита Мэн Ваньчжоу отметила, что требование Соединенных Штатов об экстрадиции необоснованно, а арест Канадой китайской гражданки незаконен.

Арест и требование об экстрадиции финдиректора "Хуавэй" в США не имеют под собой никаких оснований. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая Арест и требование об экстрадиции финдиректора "Хуавэй" в США не имеют под собой никаких оснований. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Арест и требование об экстрадиции финдиректора "Хуавэй" в США не имеют под собой никаких оснований. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Юристы указали, что заявления президента США на эту тему говорят, что дело против Мэн Ваньчжоу сфабриковано в политических целях. Дональд Трамп заявил ранее, что готов рассмотреть снятие обвинений с Мэн Ваньчжоу, если это поможет торговым переговорам с Китаем.

По итогам прошедшего в среду заседания судья не вынес решения. Обвинение настаивало на слушаниях в августе, но защита убедила судью, что им нужно больше времени на подготовку всех необходимых документов и более тщательное изучение дела. Исходя из аргументов защиты и обвинения, было решено, что с 23 по 25 сентября суд заслушает адвокатов и прокурора о назначении времени начала процесса, дальнейший процесс пройдет с 30 сентября по 4 октября.

После судебного заседания с участием Мэн Ваньчжоу в компании "Хуавэй" опубликовали заявление, в котором подтвердили уверенность в невиновности своего финансового директора. "Мы настаиваем на том, что арест по приказу из США представляет собой злоупотребление властью, он был осуществлен ввиду политических соображений и тактики, а не на основе принципа главенства закона".

В заявлении говорится, что в ходе нынешнего слушания адвокаты Мэн Ваньчжоу сформулировали три основных позиции. Во-первых, уголовное дело против Мэн полностью основано на ложных обвинениях. Во-вторых, управление пограничных служб Канады, национальная полиция и канадское правительство многократно нарушили ее конституционные права. В-третьих, арест Мэн Ваньчжоу нарушил американо-канадский договор о выдаче обвиняемых и основной принцип канадского закона об экстрадиции - принцип двойной преступности. Финдиректора "Хуавэй" обвиняют в нарушении американских торговых санкций против Ирана, однако Канада не объявляла о своих финансовых санкциях против этой страны. А значит, действия Мэн Ваньчжоу не имеют состава преступления в Канаде. И просьба США об экстрадиции не обоснована. Группа юристов заключенной под стражу указала, что она подаст в суд заявление о прекращении процедуры выдачи.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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