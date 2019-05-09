Александр Ф. Скляр: Не все приняли песню "Миллионы"

Лидер рок-группы "Ва-Банкъ" и заслуженный артист России по традиции проводит 9 мая на сцене. В 20:00 он выступит в одном из самых престижных музыкальных клубов Москвы - "16 тонн". За несколько часов до концерта обозреватель "РГ" дозвонился до Александра Ф. Скляра.

С Праздником, Александр! Как вы обычно отмечаете День Победы?

Александр Ф. Скляр: С праздником! Это замечательный день для всех нас. И, конечно, мы не должны его забывать, а всегда - помнить и уважать тех, кто спас и нашу Родину и весь мир от фашизма в 1945-м! Поэтому, в этот день - я на сцене.

Как готовитесь к большому праздничному концерту, который состоится у вас вечером в клубе "16 тонн"?

Александр Ф. Скляр: Пока никак не готовлюсь, потому что еду с другого концерта, который мы давали в подмосковном городе Одинцово (разговор состоялся в 16:30 - прим. ред.). Но это нормально, 9 мая я обычно пою на самых разных площадках.

Уже знаете, что исполните на праздничном выступлении?

Александр Ф. Скляр: Это зависит и от пожеланий зрителей. Точно скажу только то, что в концерте будет большой военный блок. Исполню и "Давай закурим", и "Мишку-Одессита" и "Мы вращаем землю" Владимира Высоцкого. Есть много хороших песен ко Дню Победы! Но какие мы точно споем, решим только перед выходом на сцену.

Исполните ли вы и свою собственную песню "Миллионы", в которой тоже есть несомненный патриотический дух и даже актуальная публицистика?

Александр Ф. Скляр: Нет. Ее не все приняли, оценки слушателей были не однозначные. Песня не проста для восприятия, и поэтому сегодня не прозвучит. У нас будет большой праздничный концерт ко Дню Победы. И поэтому еще раз вас всех с 9 мая! А мне уже надо спешить на концерт.