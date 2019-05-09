"Бессмертные полки" прошли по 10 городам Сербии

9 мая, в День Великой Победы над фашизмом, акция "Бессмертный полк" в четвертый раз прошла в Белграде, а также еще девяти городах Сербии (Ниш, Нови-Сад, Кралево, Крушевац, Крагуевац, Парачин, Панчево, Сомбор и Кикинда). Политики, артисты, общественные деятели, студенты и школьники, ветераны и их потомки сформировали "Бессмертные полки", неся портреты своих родных и близких, победивших фашизм.

В сербской столице колонну возглавили министр по инновациям Сербии Ненад Попович, заместитель мэра Белграда Горан Весич, посол России в Сербии Александр Чепурин, российские сенаторы Константин Косачев и Валерий Рязанский.

В центре Белграда была развернута фотовыставка "День Победы: Героические времена", в рамках открытия которой Горан Весич заявил: "Если существуют страны, которые по-настоящему и с гордостью могут праздновать 9 мая, то это не кто иной, как Россия и Сербия. Это страны, которые в процентном отношении потеряли больше всего населения… Сегодня предпринимаются попытки ревизии истории, попытки представить агрессоров жертвами, и жертв - агрессорами. И два победителя во Второй мировой войне, Россия и Сербия, сегодня - жертвы этой ревизии. На Украине, где были бандеровцы, пытаются представить Сталина и советскую армию оккупантами. Мы со своей стороны видим, что происходит в Хорватии. Они убили 700 000 сербов в лагерях, убивали детей, а теперь пытаются предстать жертвами и скрыть свое нацистское прошлое".

В свою очередь глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев подчеркнул, что "лучший метод сохранить историю - это фотография, потому что фотографии никогда не лгут".

Следует также отметить, что в интервью сербской газете "Вечерние новости" российский политик обозначил в качестве негативного фактора - настойчивые попытки произвести ревизию истории. "Известно, кто начал войну и что бы стало с европейскими народами, если бы Гитлер победил. Что бы было, если Советский Союз в 1944 году не удержал бы границы? Наступил бы конец Европе. Мы благодарны Сербии, что здесь отмечается День победы, и сербскому народу за присоединение к Бессмертному полку. Мы - на правильной стороне истории", - резюмировал Косачев.

Поздравление президента Сербии

Сербский лидер Александр Вучич поздравил 9 мая российского президента Владимира Путина и россиян с Днем Победы.

"Уважаемый Президент Путин, дорогой друг, - говорится в сообщении Александра Вучича, - поздравляю с Днем Победы, одной из самых ярких дат в истории человечества. Я поздравляю братский русский народ, который одержал великую победу во Второй мировой войне, демонстрируя вневременной патриотизм, героизм и жертвенность.

Для меня большая честь, что сербский народ вместе с русскими и другими свободолюбивыми народами своим героизмом во Второй мировой войне обеспечил лучшее будущее для будущих поколений. Наша совместная борьба на стороне закона и справедливости обязывает нас с вечной благодарностью хранить память о каждом человеке, который погиб в благородной миссии за свободу, мир и независимость. Вот почему в этом году и в Сербии, и в России у нас с гордостью пройдут "Бессмертные полки". Я с гордостью вспоминаю свое участие в том прошлогоднем марше в Москве, когда мы вместе с Вами приняли участие в нем после великолепного парада на Красной площади".

Александр Вучич поблагодарил Владимира Путина "за помощь России в защите независимости Сербии, ее государственных и национальных интересов, благодаря которой Вы и Ваша страна завоевали истинное доверие сербского народа". "Желаю, чтобы Вы со свойственной Вам большой мудростью и силой добивались успеха на столь ответственной должности, вели братский русский народ путем прогресса. В этой связи примите мои сердечные поздравления и выражение моего глубокого уважения к Вам", - указал президент Сербии.