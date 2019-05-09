"Бессмертный полк" прошел в десятках городов Болгарии

В Софии, Пловдиве, Сливене и многих других городах Болгарии состоялись мероприятия, посвященные Дню Победы.

В составе "Бессмертного полка" прошествовали местные политики, ветераны, представители различных обществ дружбы с Россией, военных и молодежных организаций, школьники. К многочисленным памятникам советским воинам, принимавшим непосредственное участие в битвах с фашистами на территории Болгарии, были возложены венки и букеты.

Особое место в ряду монументов, восхваляющих подвиг красноармейцев, занимает знаменитый "Алеша" в Пловдиве. "Наши отцы и деды, советские воины и болгарские антифашисты, стояли насмерть, защищая родную землю, - подчеркнул посол РФ в Болгарии у величественного памятника. - И благодаря их самопожертвованию, мужеству и вере в победу тогда, 74 года назад, на планете воцарился долгожданный мир".

Помимо прочего, в честь 9 мая были организованы концерты, в рамках которых артисты исполнили песни и стихотворения военных лет, в том числе на русском языке. Ведущие также посчитали важным напомнить о славном прошлом русско-болгарских отношений, неоценимом вкладе России в освобождение болгар от османского ига в 1878 году, а также призвали игнорировать провокационные русоненавистнические заявления, зачастую распространяемые некоторыми представителями стран запада.