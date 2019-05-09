Дед Зеленского проявил героизм в борьбе с фашистами

Украинским СМИ стали известны подробности фронтового прошлого Зеленского Семена Ивановича, который приходится дедом избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Уничтожил 15 немцев, отбил 4 атаки и занял трофейный склад", - говорится в наградном листе лейтенанта Семена Зеленского.

Из базы данных Память народа" следует, что Семен Иванович Зеленский родился в Кривом Роге в 1924 году. Во время Второй мировой войны был командиром минометного взвода, а потом командовал стрелковой ротой 174 полка 57 гвардейской стрелковой дивизии.

В 1944 году получил два ордена Красной звезды. Войну закончил в звании гвардии лейтенанта.

Напомним, накануне Владимир Зеленский, как ранее Ющенко и Порошенко, заявил о необходимости "примирения" нацистских коллаборационистов и ветеранов Великой Отечественной войны.