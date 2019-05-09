Два президента Киргизии приняли участие в шествии "Бессмертного полка"

Шествие "Бессмертного полка" стало самой массовой акцией в истории Киргизии. Только в Бишкеке акция собрала свыше 50 тысяч человек. Колонна, прошедшая по столице республики, растянулась на несколько километров. К маршу присоединились два президента Киргизии - действующий глава КР Сооронбай Жээнбеков и его предшественник - Алмазбек Атамбаев. Оба несли портреты предков, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Сооронбай Жээнбеков впервые присоединился к акции в 2018-м. Сегодня, как и годом ранее, он пронес портрет деда Жээнбека Пирназарова. По словам главы республики, "Бессмертный полк" символизирует вечную память о тех, кто отдал свою жизнь за Родину и пожелал мира на всей земле.

- День Победы - день общей гордости, радости со слезами на глазах, и имеет особое значение для братских народов бывшего Советского Союза, которые плечом к плечу встали на защиту Отечества, - заявил он. - Посмотрите, сколько молодых людей сегодня в составе "Бессмертного полка" проходят по улицам наших городов с портретами своих дедов, судьбу которых сломала война, но не сломила их волю. Значит, память о погибших жива и продолжает жить среди нас.

Впервые к маршу "Бессмертного полка" присоединился бывший глава Киргизии Алмазбек Атамбаев, хотя его семья участвовала в акции с 2015 года. Экс-президент республики пронес портрет своего отца - Шаршена.

В Бишкеке акция проходит уже в пятый раз. Впервые в 2014 году в ней участвовало около тысячи человек.

В годы войны на фронт из Советской Киргизии отправился каждый ее четвертый житель, всего около 365 тысяч человек, свыше 114 тысяч из которых погибли. Еще свыше 30 тысяч были направлены на предприятия военной промышленности за пределы республики. В годы войны Киргизия приняла более 300 тысяч эвакуированных.

73 киргизстанца удостоились звания Героя Советского Союза. 22 жителя республики стали полными кавалерами ордена Славы.