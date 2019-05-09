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09.05.2019 21:19
Рубрика: Культура

Эдуард Сагалаев: Доренко верил в то, что делал

Текст: Сусанна Альперина

Конец дня 9 мая был омрачен внезапной новостью: стало известно, что умер Сергей Доренко. Известный журналист и телеведущий, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" разбился на мотоцикле. Об этом сообщил главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. В результате аварии Сергей Доренко впал в состояние клинической смерти. Вывести его из нее врачи, к сожалению, не смогли.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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На радиостанции "Говорит Москва" Доренко работал с 2014 года. Параллельно вел свой канал на YouTube. С 1 сентября 2008 года до 1 июля 2013 года - занимал должность главного редактора, радиоведущего радиостанции "Русская служба новостей". Ранее был ведущим информационной программы "Время" на Первом канале, а также - "Авторской программы Сергея Доренко" на канале ОРТ. Сергей Доренко хорошо известен не только в профессиональном телевизионном мире - он успел поработать во многих информационных структурах страны, но и широкому зрителю: за яркие разоблачительные эфиры он даже получил в свое время прозвище "ТВ-киллер", хотя сам говорил о так: "я не киллер я - камикадзе", подразумевая то, что никто не может выполнять столь сложную работу. Сегодня слова про камикадзе звучат уже совершенно по-другому - обрели иное значение в связи со смертью телеведущего.

Обозреватель "РГ" попросила одного из патриархов российского телевидения, президента НАТ (Национальной ассоциации телевещателей) Эдуарда Михайловича Сагалаева сказать о Сергее Доренко несколько слов.

"Я с Сергеем Доренко познакомился в Гостелерадио СССР, он работал в Главном управлении внешних сношений. И я его пригласил работать на телевидение в программу "Время" - так началась его телевизионная карьера, - рассказал Эдуард Михайлович. - Тогда я понял, что его место не в управленческой структуре. В Главном управлении внешних сношений работа была интересная, но аппаратная. Он занимался развитием зарубежных связей, свободно владел несколькими иностранными языками. Когда я увидел его, то почувствовал в нем телевизионного человека - и не ошибся. Он, безусловно, был одним из самых ярких журналистов - и в советское, и в российское время. Он поддавался разным влияниям, как наверное, и все мы, но всегда оставался собой, несмотря ни на что. Одно время был в команде и с Борисом Абрамовичем Березовским, но потом они с ним разошлись. Доренко работал в разных СМИ, в последнее время - на радиостанции "Говорит Москва". Я иногда его слушал, мне было интересно, и смотрел на YouTube его очень яркие ролики. Он всегда был непокорным, до конца оставался им, хотя кому-то казалось, что он выполняет заказы. Но он верил в то, что делает. Заблуждался, но искренне верил и делал свою работу на высочайшем уровне. И да - он всегда увлекался мотоциклами, это его и погубило...".

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Общество Утраты
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