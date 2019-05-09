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09.05.2019 17:28
Рубрика: Общество

Эксперт оценила исследование о пользе жвачки для похудения

Текст: Ольга Игнатова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Каких-либо серьезных научных исследований по поводу потребления жевательной резинки не проводилось, считает заместитель генерального директора по профилактической кардиологии и научной работе Научного медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России Нана Погосова.

Фото: iStock
Назван простой способ сбросить лишний вес к лету

Напомним, что сегодня телеканал CNN со ссылкой на Академию питания и диетологии США озвучил новость о том, что для того, чтобы похудеть, нужно пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара. Она, якобы, заменит десерт. "Кусочек ароматной жевательной резинки может заменить сладкое. Также вы употребите меньше калорий, чем получили бы, съев печенье или кусок торта", - пояснила диетолог Кери Ганс.

По мнению Наны Погосовой, рассматривать эти советы, как научно доказанный факт, нельзя. "Вы внимательно прочтите текст, размещенный на сайте CNN, там ссылка на исследование, выполненное на 60(!) пациентах в 2006(!) году. А дальше ссылки еще на 2 исследования, которые не показали никакого влияния жвачки на аппетит. Вот и все".

Впрочем, в самом конце материала американского телеканала, поясняется, что если "вам не нравится жвачка, начинать не нужно. Другие продукты могут помочь, например, слегка подслащенный кофе или чай с одной чайной ложкой сахара, или небольшим кусочком шоколада. Это может быть более приятным, чем жвачка",- уточняет та же диетолог Кери Ганс.

Эксперт общественной организации "Лига здоровья нации" Дарья Халтурина также отметила ,что клинические исследования не показали эффективности жевательной резинки для похудения, поэтому нет никаких оснований рекомендовать жевательную резинку как средство для потери веса.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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