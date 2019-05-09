Год русского языка и литературы в Греции откроют в Салониках

Сегодня в Салониках в ходе 16-ой Международной книжной ярмарки будет официально объявлено о старте Года языка и литературы России в Греции и Греции в России, сообщили "РГ" организаторы мероприятия. Договоренность о проведении данного "перекрестного" года была достигнута между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом во время визита греческого политика в Москву в декабре 2018 года.

Примечательно, что Россия выступит на всемирно известной салоникской Международной книжной ярмарке, которая пройдет с 9 по 12 мая, в качестве специального гостя и представит широкую программу мероприятий.

В частности, посетителей российской экспозиции ожидают встречи с писателями, дискуссии, спектакли, поэтические утренники. Открытую олимпиаду для иностранных студентов проведет Российский университет дружбы народов. Пройдут презентации Кубанского государственного университета и Московского государственного лингвистического университета, будет организован круглый стол на тему российско-греческих гуманитарных связей и многие другие мероприятия

"Национальный стенд России, организованный Институтом перевода при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, занимает площадь 200 квадратных метров в центре павильона. Открытое пространство стенда приглашает к внимательному и неторопливому знакомству с экспозицией, формируя представление о России как стране высокой книжной культуры и богатых литературных и научных традиций", -отмечается в сообщении пресс-службы Роспечати.

Участие в церемонии открытия "перекрестного" российско-греческого года языка и литературы примут высокопоставленные чиновники правительства Греции. Российскую сторону представят специальный представитель президента РФ по международному и культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Греческой Республике Андрей Маслов и заместитель руководителя Роспечати Владимир Григорьев.

Гости российского национального стенда смогут познакомиться и с произведениями классиков русской литературы, и книгами современных авторов. Кроме того, специальный стенд посвятят российско-греческим культурным связям. Посетители ярмарки также увидят переводы с древнегреческого и новогреческого языков, учебники по греческому языку и путеводители по современной Греции, уточнили в Роспечати.