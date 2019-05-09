Испанский художник подарил Минобороны картину о военных РФ в Сирии

Испанский художник Аугусто Феррер-Далмау и заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, генерал-майор Виктор Мисковец во время торжественной передачи картины "Алеппо. Помощь пришла", 8 мая 2019 г. Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Испанский художник-баталист Аугусто Феррер-Далмау передал в дар Министерству обороны РФ картину "Алеппо. Помощь пришла", посвященную работе российских военных в Сирии.

На полотне изображены военнослужащие, раздающие гуманитарную помощь местным жителям. По словам художника, он присутствовал там и это был для него очень эмоциональный момент. "Я видел своими глазами: как были благодарны люди, как им нужна помощь", - цитирует РИА Новости.

По словам Феррер-Далмау, его картина показывает соседство войны и "величия помощи, солдат, охраняющих мирное население". В Сирии художник побывал в прошлом году по приглашению российского военного ведомства.

Полотно испанского баталиста выставлено в Зале Победы Центрального музея Вооруженных сил в Москве. Феррер-Далмау отметил, что для него честь открыть выставку накануне празднования Дня Победы. Представители Минобороны России вручили художнику медаль "За укрепление боевого содружества".