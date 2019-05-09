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09.05.2019 13:07
Рубрика: Русское оружие

КНДР запустила неизвестную ракету

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Северная Корея произвела очередной ракетный запуск с военной базы, которая расположена на западе страны. Об этом сообщили южнокорейские военные, пообещав позже предоставить больше подробностей о ситуации.
Фото: Министерство обороны РФ Фото: Министерство обороны РФ
Фото: Министерство обороны РФ

Напомним, что всего лишь пять дней назад КНДР произвела стрельбы, в которых были задействованы реактивные системы залпового огня, а также "тактическое управляемое оружие", которое многие зарубежные эксперты назвали "северокорейским аналогом российских систем "Искандер".

"Сегодня в 16 часов 30 минут по местному времени (10-30 утра по Москве - прим. "РГ") Северная Корея из местечка Сино в провинции Северная Пхенан произвела в восточном направлении запуск неизвестной ракеты", - заявили в Объединенном комитете начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея. Южнокорейские военные затруднились назвать точное число запущенных ракет, сказав, что была "как минимум одна", не исключив возможности, что были запущены несколько ракет. В минобороны РК пообещали позже предоставить больше информации, когда завершат полный анализ полученных данных.

Фото: General Atomics
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Эксперты же отметили, что ракетная база в районе деревни Сино, что в 77 км к северо-западу от Пхеньяна, достаточно хорошо известна специалистам. Это одна из самых старых военных баз КНДР, где базируются баллистические ракеты средней дальности "Нодон". Учитывая, что запуск производился из западной части КНДР, а ракета полетела в восточном направлении, то есть через всю территорию Северной Кореи, высока вероятность, что это была как раз та самая ракета средней дальности, которая имеет весьма солидный радиус действия. Подобные системы способны пролететь над всей территорией КНДР с запада на восток и упасть в воды Восточного (Японского) моря.

Высока вероятность, что этот запуск стал своего рода ответом Пхеньяна на слова критиков, которые за стрельбы 4 мая обвинили КНДР в нагнетании напряженности. Некоторые посчитали, что это также было нарушением запрета ООН на запуск ракет с задействованием баллистических технологий. В ответ на это официальный представитель КНДР пару дней назад заявил, что 4 мая они провели "законные учения, на которые имеют полное право", а все системы упали в территориальных водах КНДР, не представив никому никакой опасности. Пхеньян также возмутился двойными стандартами, когда совместные учения США и Южной Кореи не вызывают никакой шумихи, а аналогичные маневры и стрельбы КНДР провоцируют, по словам критиков, напряженность.

Справедливости ради следует отметить, что ООН запрещала испытывать КНДР баллистические ракеты, а на запусках 4 мая не использовались как минимум подобные "классические" системы. Кроме того, КНДР не нарушила и обещание Ким Чен Ына, которое он дал в апреле прошлого года. Тогда Ким ввел мораторий на ядерные взрывы и испытания баллистических ракет большой дальности, которые пять дней назад действительно не задействовались. Возможно, что сегодня КНДР решила подчеркнуть, что будет запускать ракеты тогда, когда захочет, несмотря на всю критику кого бы то ни было.

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