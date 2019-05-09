Колебания курса рубля возможны из-за повышения США пошлин на товары из КНР

Решение США повысить пошлины на ряд товаров из Китая негативно отразится на курсе рубля, считает помощник президента РФ Андрей Белоусов.

"Бесспорно, это негативно отразится на мировой экономике и вдвойне негативно - на российской", - передает его слова ТАСС.

Он отметил, что это решение способно снизить темпы развития всей мировой экономики и привести к оттоку капитала с развивающихся рынков. Для России это опасно непредсказуемыми колебаниями курса рубля и может привести к его ослаблению.

"Риски пока не очень большие, невелики. Думаю, что с этой бедой мы справимся. Но, тем не менее, риски существуют", - сказал он.