Лукашенко напомнил об основных уроках Великой Победы

Главный урок Великой Победы советского народа над гитлеровским фашизмом, по словам белорусского лидера, заключается в том, что за мир нужно бороться всем вместе и постоянно. Об этом Александр Лукашенко заявил 9 мая на церемонии возложения венков по случаю 74-й годовщины Великой Победы, передает пресс-служба главы государства.

Президент РБ напомнил, что именно советские солдаты развенчали миф о непобедимости военной машины Третьего рейха. "Они сражались за Родину. Стояли насмерть под Минском и Могилевом, на берегах Днепра и Березины, и каждый рубеж обороны для врага был Брестской крепостью, - сказал глава государства. - Беда пришла почти в каждую белорусскую семью. Две трети погибших в годы военного лихолетья - мирные жители. Страшные адреса геноцида белорусского народа хорошо знает весь мир: Хатынь, Дальва, Озаричи, Шуневка, Тростенец".

С особой теплотой говорил президент о детях минувшей войны, назвав их живыми свидетелями зверств оккупантов. "У них на глазах убивали родных и близких. Они росли в голоде и холоде первых послевоенных лет. Наравне со взрослыми отстаивали и отстраивали потом страну", - напомнил Лукашенко.

Всем, кто сегодня в Европе поощряет митинги неонацистов и шествия престарелых вояк из батальонов СС, президент предложил приехать в Беларусь и побывать в поселке Красный Берег и увидеть своими глазами мемориал несбывшимся детским мечтам. "Великая Победа - безусловное торжество жизни над смертью, - сказал президент. - И грядущие поколения должны знать, какую цену заплатил наш народ за свободу. Во имя добра, мира и справедливости. Чтобы подобное никогда не повторилось".

И сегодня "за мир нужно бороться. Как это было в далекие сороковые, когда в рядах белорусского сопротивления сражались тысячи антифашистов из европейских государств: Польши, Чехии, Словакии, Австрии, Франции, Италии и даже Германии", - подчеркнул президент, признав с сожалением тот факт, что в современной Европе сегодня нет такого единства. "Идет усиление военного присутствия на наших рубежах, - констатировал Лукашенко. - Перечеркнут Договор о ракетах средней и малой дальности".

Он в очередной раз обратил внимание на необходимость конструктивного диалога со всеми странами. "Потому что мир - это жизнь, потому что любой мир - это лучше, чем годы лихолетья, которые мы переживали не единожды", - резюмировал Лукашенко.

В торжественной церемонии возложения венка к монументу Победы в белорусской столице, сообщает БЕЛТА, приняли участие руководители органов государственного управления, Национального собрания, Совета безопасности и Вооруженных Сил, правоохранительных органов, молодежных и общественных объединений, Исполнительного комитета СНГ, представители иностранного дипломатического корпуса, Белорусской православной и Римско-католической церквей.