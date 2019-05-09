Мадуро уволил 55 военных за причастность к попытке госпереворота

Бывший глава Боливарианской службы национальной разведки генерал Мануэль Фигера и еще 54 военнослужащих были уволены из рядов Вооруженных сил Венесуэлы за причастность к мятежу 30 апреля.

Соответствующий указ президента Николаса Мадуро опубликован в официальном печатном издании венесуэльского правительства. Распоряжение главы государства коснулось 20 офицеров в звании от лейтенанта до подполковника и 35 сержантов, пишет ТАСС, ссылаясь на агентство Associated Press.

Ранее в Венесуэле семь оппозиционных депутатов были лишены парламентского иммунитета, и их будут судить за предполагаемое участие в перевороте. Парламентарии обвиняются в предательстве родины, заговорах, подстрекательстве к восстанию и неповиновению законам.

Напомним, 30 апреля оппозиция в Венесуэле предприняла новую попытку совершить переворот. Хуан Гуайдо в очередной раз заявил о начале финальной фазы "Операции свобода", а небольшая группа людей, одетых в военную форму, заблокировала дорогу неподалеку от военной базы в Каракасе. Законные власти провели операцию по обезвреживанию этой группы, а президент Николас Мадуро распорядился начать расследование.