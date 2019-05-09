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Рубрика: В мире

Мадуро заявил об освобождении Венесуэлы от доллара

Венесуэла освобождается от доллара. С таким заявлением выступил в среду в эфире государственного телевидения президент Николас Мадуро. Он заявил об этом, не смотря на то, что финансовые власти Боливарианской республики недавно практически полностью либерализовали обращение доллара.

Фото: AP Photo/Ariana Cubillos
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"Мы освобождаемся от веревок, от шантажа, от доллара как финансового механизма", - цитирует РИА Новости. Мадуро подчеркнул, что в его стране идет грандиозный процесс национального освобождения. "США нас блокируют, угрожают, преследуют экономически и финансово, чтобы колонизировать, но они не смогли и не смогут этого сделать", - подчеркнул венесуэльский лидер.

С 2003 года иностранная валюта в Венесуэле находилась под жестким контролем властей. Все операции с ней были запрещены, что привело к появлению черного рынка валюты, где доллар стоил в десятки раз выше официального курса. В августе 2018 года власти либерализовали доллар. На днях в Венесуэле была введена полностью свободная покупка и продажа валюты в коммерческих банках.

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