Мадуро заявил об освобождении Венесуэлы от доллара

Венесуэла освобождается от доллара. С таким заявлением выступил в среду в эфире государственного телевидения президент Николас Мадуро. Он заявил об этом, не смотря на то, что финансовые власти Боливарианской республики недавно практически полностью либерализовали обращение доллара.

"Мы освобождаемся от веревок, от шантажа, от доллара как финансового механизма", - цитирует РИА Новости. Мадуро подчеркнул, что в его стране идет грандиозный процесс национального освобождения. "США нас блокируют, угрожают, преследуют экономически и финансово, чтобы колонизировать, но они не смогли и не смогут этого сделать", - подчеркнул венесуэльский лидер.

С 2003 года иностранная валюта в Венесуэле находилась под жестким контролем властей. Все операции с ней были запрещены, что привело к появлению черного рынка валюты, где доллар стоил в десятки раз выше официального курса. В августе 2018 года власти либерализовали доллар. На днях в Венесуэле была введена полностью свободная покупка и продажа валюты в коммерческих банках.