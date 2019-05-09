МИД РФ осудил санкции США против металлургии Ирана

Россия решительно осуждает пакет санкций США против металлургической отрасли Ирана, говорится в комментарии МИД РФ.

"Настаиваем на том, чтобы Вашингтон прекратил любые действия, затрудняющие взаимодействие других государств с Ираном в финансово-экономической, политической и иных сферах. Пока же видим продолжение Вашингтоном прежней линии", - отмечают дипломаты.

В заявлении МИД также отмечается, что российская сторона выступает за проведение заседания Совместной комиссии по иранской ядерной сделке. Участники соглашения, включая Иран, могли бы определить пути нормализации ситуации, а также коллективно наметить дорожную карту в интересах гарантированного сохранения договоренности, имеющей особое значение для поддержания региональной и глобальной безопасности.